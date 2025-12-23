Le letterine per Babbo Natale arrivano all’ufficio postale di Cernobbio | protagonisti i bambini della scuola Bernasconi
bambini della scuola dell’Infanzia Davide Bernasconi di Cernobbio sono stati protagonisti di un’iniziativa speciale organizzata all’ufficio postale del paese, alla vigilia del Natale.Gli alunni si sono recati all’ufficio postale di piazza Mazzini per scoprire come i servizi offerti da Poste. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: "Caro Babbo Natale, ti scrivo da Viterbo": bambini all'ufficio postale per spedire le letterine
Leggi anche: All'ufficio di piazza della Libertà gli alunni della scuola elementare Suore Agostiniane inviano le letterine a Babbo Natale
Viaggio nella sede di Poste Italiane, dove arrivano le letterine per Babbo Natale; I portalettere arrivano nella scuola di Bova Marina per raccogliere le letterine a Babbo Natale; Poste, al centro di distribuzione. Ecco le letterine a Babbo Natale: C’è chi chiede la fine della guerra; Cosa succede se imbuchi una lettera indirizzata a Babbo Natale: una magia.
Viaggio nella sede di Poste Italiane, dove arrivano le letterine per Babbo Natale - Al centro di smistamento di Torino arrivano le letterine da tutto il Piemonte. rainews.it
Flumini, le letterine a Babbo Natale partono dalla scuola di via dei Nasturzi - Poste Italiane protagonista di una mattinata speciale con 190 bambini dell’Istituto Comprensivo 6- cagliaripad.it
Letterine a Babbo Natale, dal centro smistamento Poste di Sesto Fiorentino: ‘Buste sempre più fantasiose’. Ecco i desideri dei bambini - Anche in Toscana durante le feste natalizie, sono sempre più numerosi i bambini che decidono di affidare desideri e speranze ai portalettere di Poste Italiane della regione. 055firenze.it
Dalla provincia di Trapani centinaia di letterine per Babbo Natale #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook
La letterina di Littizzetto: "Caro Babbo Natale, manda un neurone a Trump e un po' di cuore a Putin" x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.