Le istituzioni incontrano gli agenti Polfer

Le istituzioni si sono recate ieri alla stazione di Sondrio per incontrare gli agenti Polfer. Presenti il questore Sabato Riccio, il prefetto Anna Pavone e l’onorevole Nicola Molteni, sottosegretario al Ministero dell’Interno. L’occasione è stata per ringraziare e sostenere il personale che, dal 1° dicembre, svolge stabilmente attività di vigilanza e presidio nella zona. Un momento di confronto tra autorità e forze di polizia locali.

Visite illustri ieri al posto Polfer alla stazione dei treni di Sondrio. Con il questore Sabato Riccio e il prefetto Anna Pavone c'era, infatti, l'onorevole Nicola Molteni, sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno, che ha voluto portare un saluto ai poliziotti che dal 1° dicembre scorso sono tornati stabilmente a vigilare e presidiare la zona. "Dopo 10 anni di chiusura la riapertura del posto di Polizia Ferroviaria a Sondrio è la dimostrazione del segnale di attenzione del Governo per la sicurezza delle nostre città – ha osservato Molteni -. Grazie ai nostri straordinari poliziotti che anche durante le festività natalizie sono in servizio con dedizione, abnegazione e professionalità".

