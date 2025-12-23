Le immagini dell' esercito dell' Ucraina | I soldati russi combattono a cavallo

Le immagini dell'esercito ucraino mostrano un’ampia varietà di mezzi e tecnologie impiegate nel conflitto, tra cui droni, cingolati, sistemi di difesa aerea e motociclette. Anche i soldati russi vengono rappresentati in azioni diverse, come il combattimento a cavallo. Questi elementi illustrano la complessità e le modalità operative delle forze coinvolte nel conflitto in Ucraina.

Le immagini di droni, cingolati, complessi sistema di difesa aerea e persino motociclette hanno fatto da sfondo alle narrazioni belliche della guerra in Ucraina. In pochi o forse nessuno si sarebbe però aspettato di vedere i soldati russi entrare in territorio occupato in sella a cavalli o muli.

Ucraina, soldati di Kiev impegnati nella riconquista di Kupiansk: le immagini di droni e bodycam - (LaPresse) Le immagini diffuse dal Corpo Khartiia della Guardia Nazionale ucraina mostrano soldati che combattono nella città di Kupiansk e ... msn.com

Siria, attacco Usa su obiettivi Isis: colpiti 70 obiettivi, le immagini dell'esercito - facebook.com facebook

