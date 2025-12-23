Le Fontane Danzanti illuminano Avellino tra acqua e musica

Tempo di lettura: 2 minuti L'Amministrazione Comunale di Avellino è lieta di invitare cittadini e visitatori a uno degli appuntamenti più suggestivi del programma natalizio 2025: lo spettacolo delle Fontane Danzanti Cazacu's, in programma sabato 27 dicembre in Piazza Castello, con due esibizioni: la prima alle ore 18:30, la seconda alle ore 20:30. Uno show di grande impatto scenografico che unisce giochi d'acqua, musica, luci ed effetti pirotecnici, capace di emozionare spettatori di ogni età e di trasformare il cuore della città in un palcoscenico a cielo aperto. Le Fontane Danzanti rappresentano una delle eccellenze artistiche più apprezzate a livello internazionale.

