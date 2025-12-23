Le Festività sono su grande schermo al Cinema Fulgor | il programma delle proiezioni

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Cinema Fulgor di Rimini celebra le festività natalizie e l’arrivo del nuovo anno con un ricco calendario di appuntamenti pensati per chi ama vivere il cinema come esperienza, tra proiezioni speciali, momenti conviviali e atmosfere senza tempo. Per i cinefili ci sono anche carnet di ingressi da. 🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Halloween è su grande schermo al Cinema Fulgor: il programma delle proieizioni

Leggi anche: Con “Il granchio nudo", la storia di Marco Pesaresi è sul grande schermo del Cinema Fulgor

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.