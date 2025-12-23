Le bollicine conviviali i prosecchi e gli spumantini Ma anche le bottiglie di pregio come Amarone e Valpolicella da regalare o far invecchiare

Le bollicine rappresentano un’ampia scelta di vini, dai prosecco e spumanti più semplici a quelli di pregio come Champagne, Trentodoc e Franciacorta. Oltre alle bollicine, la selezione include vini rossi di qualità come Amarone e Valpolicella, ideali da regalare o da far evolvere nel tempo. Un assortimento vario per ogni occasione, pensato per apprezzare la ricchezza e la varietà dei vini italiani e internazionali.

C i sono le bollicine pregiate, i Trentodoc, i Franciacorta e gli Champagne. , e tutti i migliori vini dalle diverse regioni d'Italia, rossi e bianchi. Ecco una selezione varia e per tutte le tasche per un brindisi di gusto durante le feste del 2025. Dom Perignon Vintage 2015 by Takashi Murakami Vincent Chaperon, Chef de Cave di Dom Pérignon, e Takashi Murakami, artista visionario, concepiscono entrambi la pratica creativa come un incontro tra maestria artigianale e tensione all'innovazione.

