L’attuale dibattito politico italiano sulla fornitura di aiuti militari e civili riflette una certa ambiguità nella comunicazione ufficiale. La frase “sostegno multidimensionale” rappresenta un esempio di come le parole possano essere usate per coprire diverse interpretazioni, senza chiarire le reali intenzioni. Questa tendenza a ricorrere a termini vaghi o favolosi sembra essere una costante nel linguaggio istituzionale, influenzando la percezione pubblica e il dibattito politico.

Se nella risoluzione della maggioranza approvata pochi giorni fa in parlamento il problema della spaccatura tra chi intende inviare aiuti solo civili e chi intende continuare a inviare anche aiuti militari è stato risolto all’italiana – daremo un sostegno «multidimensionale», che non vuol dire niente, quindi può voler dire tutto, dunque è perfetto – è probabile che anche nel prossimo decreto del governo sullo stesso tema si ricorrerà a una soluzione analoga, magari pure più fantasiosa. Nel frattempo, Matteo Salvini conferma la sua perfetta intercambiabilità con Giuseppe Conte, rispolverando il suo stesso argomento sulla necessità di inviare «armi difensive» e non offensive, e io torno dunque a domandarmi che razza di armi abbiano in mente: scudi, elmi, corazze? Leggi anche l’articolo di Mario Lavia su questo tema Questo è un estratto di “La Linea” la newsletter de Linkiesta curata da Francesco Cundari per orientarsi nel gran guazzabuglio della politica e della vita, tutte le mattine – dal lunedì al venerdì – alle sette. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Le armi difensive e altre favole utili alla politica italiana

Leggi anche: La scalata di Onorato alla politica nazionale, le macchine del papa e altre pillole

Leggi anche: L’Ucraina è alla canna del gas e Zelensky gira l’Ue per cercare altre armi

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Trump: invieremo altre armi difensive all'Ucraina. Dobbiamo farlo - Il presidente americano Donald Trump ha annunciato lunedì l'intenzione di inviare di nuovo armi difensive all'Ucraina, dopo la sospensione annunciata dalla sua ... quotidiano.net

Il 4 Gennaio torna l'appuntamento con "Monumenti Aperti" a Capua! I siti visitabili: Museo Diocesano Sezione Episcopio Annunziata Cattedrale Sala d’Armi Mura Difensive San Rufo e Carponio Chiese a Corte Punto di incontro: Piazza de - facebook.com facebook

"Solo armi difensive all'Ucraina". Salvini sposa in pieno la dottrina D'Antoni. D'altra parte, great minds think alike. x.com