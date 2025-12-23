Le 9 tendenze più importanti dell' abbigliamento maschile nel 2025

Le tendenze dell’abbigliamento maschile per il 2025 riflettono un’evoluzione verso stili più sobri e funzionali. Ricordando l’intervista di Virgil Abloh a Dazed nel 2019, che aveva anticipato la fine dello street style, si può osservare come il settore si stia orientando verso un design più essenziale e senza eccessi. In questo articolo, analizziamo le principali novità che caratterizzeranno il guardaroba maschile nel prossimo anno.

Le tendenze 2025 nel campo dell'abbigliamento maschile ci richiamano alla mente un’intervista rilasciata a Dazed, nel 2019, dal compianto Virgil Abloh che aveva profetizzato la fine dello street style negli anni ’20. «Quante altre magliette possiamo avere, quante altre felpe con cappuccio, quante altre sneaker?», si domandava. «La moda si sposterà dall’acquisto compulsivo di capi nuovi verso un approccio archivistico: “Vado a rovistare nel mio guardaroba”». A distanza di anni, mentre i codici hypebeast e l’ossessione logomaniaca perdono terreno, la previsione di Abloh appare sempre più centrata. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

