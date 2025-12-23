Lazio via libera al bilancio 2026 ma è scontro sui 500 milioni | per Bonafoni Pd è una distribuzione diffusa di risorse senza strategia
Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato il bilancio 2026, criticato duramente da Marta Bonafoni (Pd) per la mancanza di visione strategica nell'uso dei 500 milioni di risorse extra, distribuiti a pioggia. L'esponente dem salva solo i correttivi dell'opposizione su Metro C e sociale, definendo però la manovra complessivamente incapace di produrre sviluppo strutturale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
