Lazio mercato sbloccato a gennaio Napoli e Pisa a saldo zero

A gennaio, il mercato della Lazio sarà riaperto dopo aver rispettato i parametri finanziari stabiliti dalla commissione indipendente. Napoli e Pisa, invece, risultano a saldo zero, senza variazioni nei loro bilanci. Questa autorizzazione permette alla Lazio di effettuare operazioni di mercato senza restrizioni, garantendo continuità alle strategie di rafforzamento della squadra. La situazione finanziaria delle società è stata valutata attentamente, consentendo loro di operare con maggiore libertà.

(Adnkronos) – La Lazio potrà tornare a fare regolarmente mercato nella prossima sessione invernale. Secondo quanto si apprende, il club biancoceleste ha rispettato i parametri richiesti dalla commissione indipendente che monitora i conti delle squadre professionistiche e potrà quindi operare senza alcuna limitazione. Napoli e Pisa invece potranno fare mercato, ma a saldo zero, . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Mercato sbloccato per la Lazio, a gennaio potrà operare senza vincoli. Napoli e Pisa dovranno farlo a saldo zero Leggi anche: Mercato “sbloccato” per la Lazio, Napoli solo a saldo zero La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Lotito può sbloccare i colpi di gennaio. Basta anticipare il credito dei diritti tv; Lazio, il mercato passa dai conti: come Lotito può sbloccare acquisti e rinnovi; Lazio, attesa per il verdetto della Commissione: come può cambiare il mercato di gennaio; Lazio, anche Taty può finire sul mercato: valutazione e possibili pretendenti a gennaio. Mercato sbloccato per la Lazio, a gennaio potrà operare senza vincoli. Napoli e Pisa dovrannoa avere saldo zero - I campioni d'Italia e i toscani potranno dunque fare mercato a gennaio, ma ogni spesa deve essere compensata da una cessione ... msn.com

Calciomercato: sbloccati gli acquisti della Lazio, vincolati quelli di Napoli e Pisa - A gennaio la società biancoceleste potrà fare acquisti senza limitazioni, mentre per quelle azzurra e toscana saranno consentite solo operazioni a saldo zero. rainews.it

Laizo, mercato sbloccato a gennaio: c'è il via libera della Commissione - È questo il responso comunicato alla Federcalcio dalla Commissione governativa, presieduta ... lalaziosiamonoi.it

Calciomercato della Lazio sbloccato. Napoli e Pisa, gennaio a 'saldo zero'. A meno che... #SkySport #SkySerieA #SerieA #Lazio x.com

Lazio, il giorno della verità: si attende il verdetto sul mercato - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.