Lavoro il Mezzogiorno continua la sua corsa | Basi sempre più solide

Il Mezzogiorno conferma il suo percorso di crescita, rafforzando le basi dell’occupazione. In particolare, l’area mostra un aumento significativo nel mercato del lavoro, con una particolare attenzione alle opportunità femminili. Questi segnali positivi indicano una tendenza stabile e incoraggiante, che contribuisce a rafforzare la ripresa economica della regione e a promuovere un progresso più equilibrato nel contesto nazionale.

Lavoro, il Mezzogiorno continua la sua corsa: «Meglio del resto d'Italia» - Lo confermano i dati Istat sul mercato del lavoro nel terzo trimestre 2025, diffusi ieri.

Lavoro al record in Italia, balzo del Mezzogiorno e crescono le retribuzioni - Il numero degli occupati è su livelli registra a quasi 24,2 milioni, con un tasso di occupazione che tra aprile e giugno si è ...

