Lavori presso l’ex Orsoline cambia la viabilità | stop al traffico in via Bosco Lucarelli senso unico alternato su via Rummo

A partire dalle 6:00 di martedì 30 dicembre, via Bosco Lucarelli sarà chiusa al traffico tra via Rummo e la traversa, con divieto di sosta e rimozione forzata dei veicoli. Contestualmente, sarà istituito un senso unico alternato su via Rummo. La misura sarà in vigore fino a cessate esigenze, presumibilmente in tarda mattinata. Queste modifiche sono necessarie per lavori presso l’ex Orsoline.

Nella giornata di martedì 30 dicembre, a partire dalle ore 6:00 fino a cessate esigenze (presumibilmente tarda mattinata), via Bosco Lucarelli (nel tratto compreso tra incrocio con via Rummo fino ad incrocio con traversa via Bosco Lucarelli) sarà chiusa al traffico con attuazione del divieto di sosta e fermata e rimozione coatta di eventuali veicoli presenti nel succitato tratto. Tratto quest'ultimo che sarà interessato dal posizionamento di alcune autogru impegnate in un particolare intervento previsto nell'ambito dei lavori in atto presso l'immobile ex Orsoline – Galleria Malies.

