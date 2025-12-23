Lavori alla Riviera di Chiaia il nuovo dispositivo di circolazione valido fino a metà febbraio

Il Comune di Napoli ha istituito un dispositivo di circolazione per i lavori alla Riviera di Chiaia. Nel dettaglio, fino all'11 gennaio 2026, è istituito:• in via Riviera di Chiaia, nel tratto da via Giambattista Pergolesi a via Ferdinando Galiani e in via Giordano Bruno nel tratto da via. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: Lavori alla Riviera di Chiaia, quattro linee bus deviano il percorso fino a metà gennaio

Leggi anche: Napoli, lavori alla Riviera di Chiaia: bus deviati fino a gennaio 2026

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

I lavori alla Riviera di Chiaia e gli effetti devastanti per chi utilizza i mezzi pubblici - nella giornata odierna, 4 novembre, è stata chiusa la corsia preferenziale della Riviera di Chiaia, in direzione piazza Vittoria. ilmattino.it

Napoli, funicolare di Chiaia: oggi nuovo stop dalle ore 8:30 - Dopo 28 mesi di fermo per eseguire i lavori di revisione ventennale, la funicolare di Chiaia, ripresa a circolare, oggi si è fermata intorno alle 8. ilmattino.it

https://primalariviera.it/cronaca/lavori-nelle-gallerie-aurelia-a-ponte-san-ludovico-chiudera-dal-12-gennaio/ - facebook.com facebook

Divieto temporaneo di circolazione in via Giordano Bruno, in via Riviera di Chiaia e in via Tommaso Campanella per lavori Dal 22 dicembre 2025 al 15 febbraio 2026 Leggi sul sito ow.ly/nvzO50XM75B x.com