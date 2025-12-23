Il teatro Bucci di San Giovanni si appresta a riaprire per la nuova stagione, con lavori di rinnovo ormai agli ultimi step. La conclusione degli interventi è prevista per la primavera, seguita dai collaudi e dall’inaugurazione in autunno. La stagione 2026-2027 si svolgerà all’interno di un teatro rinnovato, pronto a ospitare eventi culturali e spettacoli, offrendo un nuovo spazio di interesse per la comunità locale.

I lavori per il nuovo teatro comunale di San Giovanni si concluderanno la primavera prossima. Dopo i collaudi, l’inaugurazione è prevista in autunno e la stagione teatrale sangiovannese 2026-2027 si svolgerà all’interno del rinnovato spazio culturale. Lo ha annunciato il sindaco Valentina Vadi, facendo chiarezza sui tempi di conclusione degli interventi. Ci sono stati, infatti, alcuni ritardi legati all’andamento delle lavorazioni interne al teatro, attualmente in corso. "Si tratta di aspetti che rientrano pienamente nelle previsioni contrattuali - ha detto il sindaco - eventuali slittamenti della consegna accumulati dall’impresa che sta realizzando l’opera saranno valutati dagli uffici comunali competenti, che agiranno secondo quanto previsto dal contratto". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lavori al teatro Bucci. Riapre per la stagione. Risorse per gli arredi

Leggi anche: Terni, teatro Verdi: “Trovare le risorse necessarie per il completamento degli arredi, materiale scenico e rifiniture”

Leggi anche: Riapre il cinema teatro "Paolo Grassi": al via la nuova stagione culturale

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Lavori al teatro Bucci. Riapre per la stagione. Risorse per gli arredi; Cinema Bucci ancora a porte chiuse. Dalla Regione fondi per 800 mila euro.

Lavori al teatro Bucci. Riapre per la stagione. Risorse per gli arredi - Dalla Regione stanziati 800 mila euro per completare l’allestimento del foyer . lanazione.it