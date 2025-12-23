Dal Quirinale arriva un messaggio chiaro sulla tutela dei lavoratori sfruttati. La modifica apportata alla Manovra, che in passato avrebbe limitato i diritti degli operai anche dopo sentenze favorevoli, rappresenta un passo importante per rafforzare la protezione dei diritti fondamentali e rispettare i principi costituzionali. Una correzione necessaria in un contesto di grande caos politico e legislativo.

Come si dice: tutto è bene quel che finisce bene. Lo stralcio dalla Manovra della norma capestro proposta e approvata dal centrodestra in mezzo al caos dei lavori della commissione Bilancio del Senato, che – incredibile ma vero – avrebbe impedito ai lavoratori sfruttati e sottopagati di ottenere gli arretrati persino dopo la sentenza favorevole di un giudice, rappresenta un passo obbligato e profondamente coerente con i principi costituzionali. Quella disposizione, se approvata, avrebbe sancito per legge l’idea che il lavoro povero non solo è tollerabile, ma addirittura irreversibile: una volta accettato un salario insufficiente, nemmeno un tribunale avrebbe potuto ristabilire l’equità violata. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Lavoratori sfruttati, dal Quirinale lezione alla destra

Avevano provato di nuovo a smantellare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori più in difficoltà, li abbiamo fermati. Fratelli d’Italia aveva inserito in manovra l’ennesima norma contro i lavoratori sfruttati, un vero e proprio condono per chi non paga adeguatament - facebook.com facebook

Avevano provato di nuovo a smantellare i diritti di lavoratrici e lavoratori più in difficoltà, li abbiamo fermati. Fratelli d’Italia aveva inserito in manovra l’ennesima norma contro i lavoratori sfruttati, un vero e proprio condono per chi non paga adeguatamente 1/2 # x.com