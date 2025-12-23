Lauren Sanchez festeggia il compleanno | la villa di Jeff Bezos si trasforma in un villaggio di Natale

Lauren Sanchez ha recentemente celebrato il suo 56° compleanno con un evento speciale nella villa di Beverly Hills di Jeff Bezos. Per l'occasione, l'abitazione è stata decorata con un allestimento natalizio che ha creato un'atmosfera festiva. L'evento ha visto la partecipazione di amici e familiari, con particolare attenzione ai dettagli e all’atmosfera sobria e raffinata. Ecco cosa si sa sull'allestimento e sul look scelto per questa occasione.

Lauren Sanchez ha compiuto 56 anni e per l'occasione ha organizzato un mega party nella villa di Beverly Hills di Jeff Bezos: ecco l'allestimento natalizio e il look scelto per l'occasione.

Una festa a tema Natale e un'amicizia che sembra prosperare, come scrive Klhoé Kardashian: «Lauren, sei semplicemente la migliore» x.com

