L’aumento della Taric Il Comitato denuncia Cresce del 10,25%
Il Comitato Vivere il Centro Storico segnala un incremento del 10,25% nella Taric, che si traduce in un aumento della bolletta rifiuti per le famiglie, passando da circa 390 a oltre 430 euro nel 2025, mantenendo invariato il livello di servizi. Contestualmente, il Comune sostiene costi per eventi per circa 1,4 milioni di euro, evidenziando un incremento delle spese a carico dei cittadini.
Bolletta rifiuti +10,25% in un anno: famiglie più tartassate mentre il Comune copre 1,4 milioni di costi per gli eventi: lo sottolinea in una nota il Comitato Vivere il Centro Storico che fa presente come l’aumento generi un impatto per una famiglia tipo di due persone da 390 euro nel 2024 a oltre 430 nel 2025, a parità di servizio. "A questo si aggiunge il nuovo contributo fisso di 6 euro – spiega la nota – per finanziare le agevolazioni del bonus sociale rifiuti, applicato indistintamente a tutti i cittadini, senza criteri di equità rispetto ai redditi. Un contributo che invece di essere prelevato dalla fiscalità generale colpisce allo stesso modo chi vive con la pensione minima e chi ha redditi molto elevati come l’industriale milionario, oppure il sindaco che percepisce circa 10. 🔗 Leggi su Lanazione.it
