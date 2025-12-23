L’auditorium dell’Omni fa il salto Diventerà il teatro della città

L’auditorium dell’Omni si trasforma in teatro, segnando un nuovo capitolo per la città. Dopo anni di riflessioni e progetti, si punta a restituire a Vimercate uno spazio dedicato all’arte teatrale, riscoprendo la vocazione originaria e valorizzando un luogo di cultura e aggregazione. Un intervento che mira a rafforzare il ruolo dell’auditorium come centro culturale aperto alla comunità.

Anni fa si accarezzò l’idea di far tornare il Cinema Capitol, chiuso sotto l’avanzare delle multisale, alla prima vocazione teatrale novecentesca e restituire così a Vimercate un palco degno di questo nome. Ma non se ne fece nulla e il sogno è passato sugli oltre 300 posti a sedere dell’Auditorium del Centro scolastico Omnicomprensivo. E oggi l’opzione va in porto grazie a un bando di Fondazione Cariplo, vinto dal Comune, che mette a disposizione 340mila euro per la metamorfosi. Un progetto condiviso dal Municipio con ArteVox Produzioni, uno degli organizzatori del Festival dei Ragazzi, il palco per under 14 che a ogni edizione attira in città compagnie da tutta Italia e dall’estero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

