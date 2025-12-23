L’attore James Ransone si toglie la vita a 46 anni

La tragica scomparsa di James Ransone, noto per il suo ruolo in The Wire, ha suscitato grande cordoglio. All’età di 46 anni, l’attore ha deciso di interrompere la propria vita, lasciando un vuoto nel mondo dello spettacolo e tra i suoi fan. La notizia invita a riflettere sull’importanza della sensibilità e del supporto nei confronti della salute mentale.

L’attore James Ransone, famoso soprattutto per il suo indimenticabile ruolo di Ziggy Sobotka nella serie The Wire, è morto all’età di 46 anni. Le autorità di Los Angeles hanno confermato che Ransone è stato trovato privo di sensi. In una proprietà nella zona di Fairfax nel pomeriggio di venerdì 19 dicembre. La polizia è stata chiamata sul posto poco dopo le 14:00. Gli agenti non hanno riscontrato segni di violenza e il caso è stato affidato all’ufficio del medico legale della contea di Los Angeles. Hanno successivamente stabilito che la causa della morte era il suicidio. Nato nel Maryland, Ransone ha scoperto la recitazione in giovane età dopo aver faticato ad adattarsi alle scuole pubbliche tradizionali. 🔗 Leggi su Newsner.it

