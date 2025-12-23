L’attacco alla tradizione del Natale tra presepi woke e recite vietate | l’estrema sottomissione della nostra civiltà

Negli ultimi tempi, si assiste a un’atmosfera di crescente scrutinio e restrizioni riguardo alle tradizioni natalizie. Tra presepi contestati e recite scolastiche limitate, si evidenzia una tendenza a mettere in discussione aspetti storici e culturali radicati. Questo fenomeno riflette una più ampia trasformazione della società, che solleva interrogativi sulla tutela delle proprie radici e sui limiti delle nuove interpretazioni del Natale.

Roma, 23 dic – Non bastavano gli attentati terroristici ai mercatini di Natale e gli assalti ai presepi per mano di immigrati. L'agenda woke impone di trasformare il Natale nella " festa d'inverno " per non disturbare l'ideologia gender e gli immigrati. Tutto deve essere così inclusivo da escludere la maggioranza. D'altronde, fu proprio Antonio Gramsci a importare in Italia la " dittatura delle minoranze " di ispirazione marxista. Una dottrina per imporre alle masse l'egemonia culturale di un ristretto gruppo politico. Tutto ebbe inizio con il presepe di Bergoglio. Successivamente al viaggio a Lampedusa del 2013, prima visita apostolica dopo la sua elezione, Jorge Mario Bergoglio regalò alla parrocchia dell'isola un presepe raffigurante un immigrato africano salvato in mare dalla Sacra Famiglia raffigurata a bordo di un barcone.

