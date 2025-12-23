L’Associazione Predappio Futura esprime preoccupazione per la proposta del ministro Calderoli di modificare i criteri di classificazione dei comuni montani. Questa decisione rischia di influire negativamente sulle comunità locali, determinando possibili ripercussioni sui servizi e sulle risorse dedicate alle aree montane. È importante monitorare attentamente questa evoluzione e promuovere un dialogo costruttivo per tutelare gli interessi delle comunità coinvolte.

"Una nuova tegola cade sulla nostra testa. A lanciarla è il ministro leghista Calderoli, che ha deciso di rivedere i criteri di classificazione dei comuni montani ". A sostenerlo è l’Associazione Predappio Futura, che esprime la minoranza di centrosinistra in consiglio comunale a Predappio, guidata dalla capogruppo Monica Fucchi. "La decisione prevede un declassamento di tanti comuni tra cui il nostro. Si tratta di una decisione sbagliata che penalizza moltissimo i territori più fragili". Nel Forlivese resterebbero montani solo Santa Sofia, Premilcuore, Portico e San Benedetto, Tredozio e sarebbero tolti: Meldola, Civitella, Galeata, Predappio, Dovadola, Rocca e Modigliana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Associazione Predappio Futura: "Comuni montani, no alla riforma"

Leggi anche: Comuni montani, Predappio Futura: "Rischiamo di essere esclusi, il governo modifichi la linea"

Leggi anche: Comuni montani solo sopra i 600 metri. Rivolta dei sindaci del comuni montani: “Ci tolgono risorse”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Tutti gli eventi del weekend a Predappio e dintorni, dalla slitta magica al concerto. E poi lotteria e giochi. - facebook.com facebook