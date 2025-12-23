L' arte sensibile di Giuseppe Guida l' artista foggiano che ha illustrato la storia del ' bambino senza bocca'

23 dic 2025

Giuseppe Guida, illustratore e disegnatore foggiano, racconta con parole semplici ma dense di significato l’incontro avuto alcuni mesi fa con Miriam Bisceglie, mamma di Giancarlo, un bambino affetto dalla sindrome di Noonan. Un incontro nato quasi in punta di piedi, come spesso accade quando ci. 🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

