L' arte sensibile di Giuseppe Guida l' artista foggiano che ha illustrato la storia del ' bambino senza bocca'
Giuseppe Guida, illustratore e disegnatore foggiano, racconta con parole semplici ma dense di significato l'incontro avuto alcuni mesi fa con Miriam Bisceglie, mamma di Giancarlo, un bambino affetto dalla sindrome di Noonan. Un incontro nato quasi in punta di piedi, come spesso accade quando ci.
