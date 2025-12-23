Larissa Iapichino sfiderà Mihambo a Karlsruhe | Qui ho maturato la mia prima esperienza La data verso i Mondiali Indoor
Larissa Iapichino si è laureata Campionessa d’Europa indoor ad Apeldoorn e ha poi vinto la Diamond League, ma purtroppo l’azzurra è incappata in una controprestazione ai Mondiali di Tokyo, venendo eliminata in qualifica con la per lei modesta misura di 6.56 metri. La 23enne ha saputo superare i sette metri per la prima volta in carriera, toccando 7.06 a Palermo, ma nell’appuntamento più importante della stagione non è riuscita a graffiare come avrebbe voluto e a battagliare per una medaglia. La toscana si è già messa al lavoro in vista della prossima annata agonistica, che culminerà con gli Europei di Birmingham (Gran Bretagna) nel mese di agosto. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Larissa Iapichino fissa la data del debutto nel 2026! Il calendario e tutti gli appuntamenti indoor/outdoor
Leggi anche: "Cosa c’è prima della vittoria?": Mattia Furlani, Larissa Iapichino e Massimo Stano ad Abano
Larissa Iapichino sfiderà Mihambo a Karlsruhe: “Qui ho maturato la mia prima esperienza”. La data verso i Mondiali Indoor - Larissa Iapichino si è laureata Campionessa d'Europa indoor ad Apeldoorn e ha poi vinto la Diamond League, ma purtroppo l'azzurra è incappata in una ... oasport.it
Iapichino è quarta nella finale del salto in lungo alle Olimpiadi: "Persa un'opportunità" - Per l'azzurra sfuma quindi la possibile prima medaglia olimpica della sua storia, che avrebbe anche significato una storica ... sport.sky.it
DIRETTA LARISSA IAPICHINO/ Finale salto in lungo Olimpiadi Parigi 2024: l’Azzurra termina al quarto posto! - Diretta Larissa Iapichino finale salto in lungo streaming video Rai: orario e risultato live della gara per le medaglie alle Olimpiadi Parigi 2024. ilsussidiario.net
La stagione fredda e gli sbalzi di temperatura mettono a dura prova la nostra pelle. Ecco perché la nostra Larissa Iapichino porta sempre con sé la combo perfetta per un’idratazione pratica ed efficace! Vieni a scoprire anche tu la Crema Mani e il Burro L - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.