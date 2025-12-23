Larissa Iapichino sfiderà Mihambo a Karlsruhe | Qui ho maturato la mia prima esperienza La data verso i Mondiali Indoor

Larissa Iapichino si è laureata Campionessa d’Europa indoor ad Apeldoorn e ha poi vinto la Diamond League, ma purtroppo l’azzurra è incappata in una controprestazione ai Mondiali di Tokyo, venendo eliminata in qualifica con la per lei modesta misura di 6.56 metri. La 23enne ha saputo superare i sette metri per la prima volta in carriera, toccando 7.06 a Palermo, ma nell’appuntamento più importante della stagione non è riuscita a graffiare come avrebbe voluto e a battagliare per una medaglia. La toscana si è già messa al lavoro in vista della prossima annata agonistica, che culminerà con gli Europei di Birmingham (Gran Bretagna) nel mese di agosto. 🔗 Leggi su Oasport.it

