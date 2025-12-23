L’archeologia dei sensi | guarire attraverso l’essenza

L’archeologia dei sensi invita a riscoprire il potere delle fragranze e degli odori nel percorso di cura e benessere. Attraverso l’esperienza sensoriale, si apre un dialogo tra mente e corpo, facilitando il contatto con il proprio essenziale. In questo viaggio, il senso dell’olfatto diventa una chiave per esplorare e ristabilire un equilibrio interiore, offrendo un approccio naturale e profondo alla guarigione.

Life&People.it Non c'è porta, se non quella del naso, che conduca così rapidamente nel sanctum sanctorum dell'anima, dove il tempo non si misura in lancette ma in rifrazioni odorose. Esiste una soglia invisibile, posta proprio tra il mondo fenomenico e l'abisso del nostro vissuto, dove il nervo olfattivo agisce come l'unico dei nostri sensi capace di bypassare il filtro censorio della ragione — il talamo — per colpire direttamente il cuore pulsante del sistema limbico. Comprendere appieno cosa è l'olfattoterapia significa accettare l'invito a un viaggio archeologico dentro sé stessi: un metodo psico-emotivo che utilizza le molecole aromatiche come chiavi magnetiche per forzare le serrature di antichi nodi interiori.

