L'arbitro Colombo e i modi educatissimi coi giocatori in Napoli-Bologna | Per favore non puoi farlo
Durante la finale di Supercoppa tra Napoli e Bologna, l’arbitro Colombo si è distinto per il suo comportamento professionale e rispettoso. Con modi educatissimi e un dialogo costruttivo con i giocatori, ha gestito il match con calma e competenza, dimostrando un esempio di conduzione impeccabile. La sua presenza ha contribuito a mantenere un clima di rispetto e ordine, sottolineando l'importanza di un arbitraggio equilibrato e pacato in occasioni di grande rilevanza sportiva.
Arbitro impeccabile nella finale di Supercoppa: Colombo convince tutti con calma, dialogo e gestione perfetta del match tra Napoli e Bologna. 🔗 Leggi su Fanpage.it
