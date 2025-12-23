L’Appennino è una questione nazionale

L’Appennino rappresenta un tema di interesse nazionale, soprattutto in relazione alla classificazione dei comuni montani. Mentre si attende il prossimo incontro tra il ministro Roberto Calderoli e le Regioni, il dibattito rimane aperto. La questione coinvolge aspetti amministrativi e socio-economici, evidenziando l’importanza di trovare soluzioni condivise per valorizzare e tutelare queste aree del Paese.

Sulla classificazione dei comuni montani è fumata nera. In attesa di vedere che cosa succederà il 29 dicembre, data del prossimo summit tra il ministro Roberto Calderoli e le Regioni, il tema continua a far discutere. E dopo la proposta del deputato Pd Andrea De Maria di istituire una Zes, una Zona economica speciale per l' Appennino bolognese, arriva la replica di Marco Lisei, senatore di FdI. Che, comunque, considera la proroga della trattativa sui comuni montani "la dimostrazione di come si stia facendo un lavoro serio condiviso con le Regioni. La priorità di FdI è tutelare gli Appennini coi migliori strumenti".

