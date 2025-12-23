L'annuncio di Donald Trump riguarda l'approvazione di un piano per la costruzione di due nuove navi da guerra per la Marina Militare statunitense, considerate le più grandi mai realizzate. La notizia evidenzia un potenziamento delle capacità militari, con un focus sulla creazione di unità navali di grande impatto. Questa decisione rappresenta un passo importante nelle strategie di difesa degli Stati Uniti, senza tuttavia entrare in dettagli tecnici o analisi approfondite.

(Adnkronos) – “In qualità di comandante in Capo, è per me un grande onore annunciare di aver approvato un piano per la Marina Militare volto ad avviare la costruzione di due nuove navi da guerra, le più grandi mai costruite”. Così Donald Trump da Mar-a-Lago, con a fianco il segretario alla Difesa Pete Hegseth, il . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - L’annuncio di Trump: “Piano per costruire due nuove navi da guerra, saranno letali”

