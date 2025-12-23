L’Andrea Costa vola La nostra stella polare è l’organizzazione

L’Andrea Costa prosegue il suo percorso con solide performance, confermando l’importanza di un’organizzazione efficace. Dopo la vittoria a San Severo, la squadra di Luca Dalmonte si distingue per una difesa attenta e coordinata, che ha permesso di ottenere altri due punti preziosi e di raggiungere la decima vittoria stagionale. La solidità e la disciplina restano i punti di forza di questa stagione, con l’obiettivo di mantenere alta la concentrazione e continuare a crescere.

L' Andrea Costa torna da San Severo con altri due punti preziosi e un'altra master class difensiva offerta dalla squadra di Luca Dalmonte, capace di limitare al minimo le incursioni vicino al ferro della squadra pugliese e centrare così la decima vittoria stagionale. "Abbiamo centrato gli obiettivi difensivi, abbiamo protetto l'area dei due punti concedendo 23 tiri a differenza degli oltre 40 che generalmente produce San Severo – commenta il tecnico imolese –, forzandola a giocare in maniera non usuale, spostando il numero dei tiri sull'arco dei tre punti. E nei secondi venti minuti di gara abbiamo concesso pochissimi contropiedi giocando un attacco sostenuto da percentuali importantissime, figlie anche di come abbiamo giocato.

