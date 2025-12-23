Il calcio italiano continua a offrire emozioni intense e scenari imprevedibili, anche in una stagione caratterizzata da sfide e incertezze. Mister Raffaele, allenatore della Salernitana, ha recentemente espresso un ottimismo che rispecchia la resilienza del suo team e la complessità del campionato di Serie C L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

© Cilentoreporter.it - L’andata di serie “C” si chiude con l’ottimismo del mister della Salernitana

Leggi anche: Serie C. Carpi, per Panelli un cauto ottimismo . Mister Serpini riparte dal Sorrento

Leggi anche: Pallamano, Serie A: Junior Fasano chiude con una vittoria il girone d'andata

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Serie C, si chiude la 13ª giornata: occhi puntati su Salernitana-Crotone - La 13ª giornata di Serie C si chiuderà questa sera con un solo match in programma, ma dal peso specifico enorme per la classifica del Girone C: alle 20:30, allo stadio Arechi, la Salernitana ospita il ... tuttomercatoweb.com

Durante il big match dell'ultima giornata d’andata della serie C tra Neonis Vallenoncello (prima in classifica) e Caorle (seconda), disputato a Pordenone per l’indisponibilità della palestra veneta, si è verificato un episodio che riporta indietro di anni e i cui detta - facebook.com facebook

Calcio, serie c. Chiuso girone d'andata con il @Catania che si afferma campione d'inverno. Il derby ha sancito la ripresa del @SiracusaCalcio più vicina alla zona salvezza mentre il FC @TrapaniCalcio si allontana dai play-off. Tra poco al @TgrRai #Sicilia dell x.com