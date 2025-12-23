Lanciano un estintore sui binari a Gallarate treno costretto a deviare | arrestati due giovanissimi
Nei guai un 18enne e un 19enne. Uno dei due era già stato arrestato per rapina nel luglio 2024 e uscito dal carcere poche settimane fa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
