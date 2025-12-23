Lancia tavolini contro i commessi dopo il furto al centro commerciale | condannata per rapina
La Corte d’appello ha confermato la condanna a 1 anno e 4 mesi, a carico di una minorenne, imputata dei delitti di rapina e ricettazione. La giovane, in concorso con altri coetanei, si era resa protagonista di un’azione criminale che ha visto prima il furto in un esercizio commerciale e poi l’uso. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
