Lancia tavolini contro i commessi dopo il furto al centro commerciale | condannata per rapina

La Corte d’appello ha confermato la condanna a 1 anno e 4 mesi, a carico di una minorenne, imputata dei delitti di rapina e ricettazione. La giovane, in concorso con altri coetanei, si era resa protagonista di un’azione criminale che ha visto prima il furto in un esercizio commerciale e poi l’uso. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

