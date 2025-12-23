Lampedusa cadavere senza testa ritrovato a Cala Francese | avviati tutti gli accertamenti

Un cadavere, in avanzato stato di decomposizione e privo di testa, è stato ritrovato poco fa dai carabinieri sul tratto di costa di Cala Francese a Lampedusa. Il corpo è stato recuperato e trasferito alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana. Dovrebbe trattarsi di un migrante, ma la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Si chiamava Omar, vendeva statuette di legno sul lungomare di Siracusa. Era arrivato due anni prima a Lampedusa, uno dei tanti viaggi in cui la disperazione ti fa giocare d'azzardo con la tua vita. Lui sul tavolo aveva messo l'alta probabilità di rimanere ucciso - facebook.com facebook