Lamine Yamal mostra la casa in cui vive da anni | cucina inutilizzata non esce mai in terrazza

Lamine Yamal ha condiviso un video in cui presenta la sua abitazione, quella che ha abitato negli ultimi anni e che presto lascerà. Nel video vengono mostrate alcune zone della casa, come la cucina e il terrazzo, che al momento sono poco utilizzate. L'intervento offre uno sguardo semplice e diretto sulla sua vita quotidiana, senza eccessi o sensazionalismi.

Lamine Yamal ha mostrato casa sua, quella che sta per lasciare, in un video pubblicato sul suo canale YouTube. Un video che mette in luce l'essenza di Yamal che mostra la sua età, è del 2007, e la sua carriera luccicante. Ora anche Lamine Yamal ha un suo canale YouTube, e con il primo video ha fatto più di due miioni di views in 12 ore.

