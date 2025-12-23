L' amato attore Lino Banfi diventa cittadino onorario di San Severo

Lino Banfi, noto attore pugliese, riceverà la cittadinanza onoraria di San Severo. La cerimonia si terrà venerdì 2 gennaio 2026 durante l’evento ‘San Severo, la città del mio pensiero’. L'iniziativa riconosce il contributo di Banfi alla cultura e alla comunità locale, rafforzando il legame tra l’attore e la città.

Il noto attore pugliese Lino Banfi sarà cittadino onorario di San Severo. Il conferimento della cittadinanza onoraria a Pasquale Zagaria, questo il suo nome all'anagrafe, avverrà il prossimo venerdì, 2 gennaio 2026, nell'ambito dell'evento ‘San Severo, la città del mio pensiero', in programma. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

