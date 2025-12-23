L’alternativa di Peccioli

L’alternativa di Peccioli rappresenta un esempio di gestione sostenibile dei rifiuti. Il comune toscano ha convertito una discarica in un impianto di produzione energetica, contribuendo alla riduzione dei rifiuti e alla promozione di fonti di energia rinnovabile. Questa iniziativa dimostra come la trasformazione di aree dismesse possa favorire l’ambiente e l’economia locale, offrendo un modello di sviluppo più responsabile e innovativo.

Il piccolo comune toscano ha trasformato la sua discarica in un impianto che produce energia dai rifiuti. Nell'area sono state installate anche delle opere d'arte che ogni anno attirano migliaia di persone.

