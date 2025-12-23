L' allenamento come stile di vita

NikeSKIMS nasce dall’incontro tra innovazione, inclusività e visione culturale, ridefinendo l’abbigliamento sportivo femminile. La prima linea propone sette collezioni e 58 silhouette pensate per adattarsi all’allenamento e alla vita quotidiana. Un sistema completo, modulare e versatile, progettato dalla testa ai piedi per seguire il corpo femminile, unendo stile, comfort, funzionalità e materiali modellanti in un guardaroba essenziale e contemporaneo. La linea Technogym per Dior unisce design iconico e innovazione fitness. MyRun è un tapis roulant compatto e silenzioso, collegabile al tablet per allenamenti on-demand di corsa e camminata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

