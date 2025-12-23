L’aereo del capo di Stato maggiore libico si schianta alle porte di Ankara | Trovati i rottami è morto – Il video

Nella zona di Kesikkavak, vicino ad Ankara, sono stati rinvenuti i rottami dell’aereo del capo di Stato maggiore libico, generale Mohammed Al-Haddad, che si è schiantato nel corso di un incidente aereo. L’incidente ha causato la morte del militare, confermando la perdita del dirigente durante il tragitto. La notizia viene riportata con dettagli sulla località dell’incidente e le circostanze del fatto.

L'aereo su cui viaggiava il capo di Stato maggiore dell'esercito libico, generale Mohammed Al-Haddad, si è schiantato nei pressi del villaggio di Kesikkavak, nel distretto di Haymana, nei pressi di Ankara. Lo riferisce l'edizione turca della Cnn. Poco prima era stato lo stesso governo turco a dare l'allarme sulla sorte del generale libico. «Alle 20.52 (le 18.52 in Italia, ndr ) di stasera è stato perso il contatto con il jet privato Falcon 50, numero di coda 9H-DFJ, decollato dall'aeroporto di Ankara Esenboga alle 20.10 per Tripoli. Una richiesta di atterraggio d'emergenza è stata ricevuta nei pressi di Haymana.

