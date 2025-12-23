L’accessibilità non è rimuovere la singola barriera architettonica e o sensoriale ma progettare in modo da accogliere tutti

Gabriele Favagrossa si occupa di accessibilità da trent’anni. Oggi è il responsabile del settore accessibilità di AIAS Milano (Associazione Italiana Assistenza Spastici), ma lavora anche per realtà importanti come la Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie e si è occupato dell’accessibilità per eventi importanti come Expo Milano 2015 o il Salone del Libro di Torino. Sarà lui a supervisionare questo aspetto anche durante le Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026. Ha iniziato subito dopo la laurea in economia e ora che ha quasi 56 anni, guarda alla sfida con ottimismo: «Quando abbiamo cominciato a portare il problema all’attenzione, eravamo noi a bussare alle porte delle Istituzioni e dei privati, e spesso eravamo ignorati”, ci racconta «adesso sono i privati e le Istituzioni a cercarci, e facciamo fatica a stare dietro a tutte le richieste». 🔗 Leggi su Open.online

