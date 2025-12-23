Labubu maglie di squadre di calcio addobbi natalizi | sequestrati a Napoli tre milioni di prodotti contraffatti
Tre milioni di articoli non sicuri - privi di etichettatura conforme e, in alcuni casi, contraffatti - sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando provinciale di Napoli nell'ambito di un piano straordinario di controlli che ha riguardato l'intera provincia di Napoli. Al termine delle verifiche 62 persone sono state segnalate alla Camera di Commercio per la violazioni del Codice del Consumo mentre per altre 48 è scattata la denuncia alle competenti Autorità Giudiziarie, a vario titolo, per i reati di contraffazione, frode in commercio e ricettazione. Tra i prodotti sequestrati, figurano giocattoli, peluche, calze della Befana, decorazioni, addobbi e lucine natalizie, abbigliamento e articoli in pelle, nonché magliette con loghi di squadre di calcio, prodotti per la cura della persona. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche: Sequestrati a Napoli tre milioni di prodotti contraffatti: 48 persone denunciate
Leggi anche: Napoli invasa da gadget di calcio e Labubu falsi, 3 milioni di prodotti sequestrati: erano pronti per il Natale
Genova, blitz della Guardia di Finanza ai baracconi del Winter Park.
Blitz della Guardia di Finanza ai baracconi, sequestrate più di mille Labubu false - Un fenomeno social e virale quello dei pupazzi distribuiti dalla catena di negozi Pop Mart che, ad oggi, ha fruttato al Comando Provinciale Genova il sequestro di oltre 15. primocanale.it
Genova, GdF: maxi sequestro di merce contraffatta ai baracconi di Ponte Parodi: tra i prodotti anche i “Labubu” - Tra la merce rinvenuta figurano maglie da calcio, prodotti recanti il marchio Apple e numerosi esemplari dei pupazzi diventati virali sui social ... telenord.it
Peluche “labubu” contraffatti, maxi sequestro al Luna Park al ponte Parodi - Sequestro di merce contraffatta al Luna park di Genova, soprattutto dei “Labubu”, i pupazzi da collezioni virali sui social e amati dai vip ... ilsecoloxix.it
Blitz della Finanza al luna park: maxi sequestro di falsi 'Labubu' (e non solo) I militari hanno sequestrato circa 3mila pezzi di merce 'taroccata', oltre 1.500 sono i pupazzi cinesi amati dai vip, poi maglie da calcio e prodotti Apple contraffatti -- Sequestro merce c - facebook.com facebook
Maglie da calcio, finti prodotti Apple e i virali Labubu: tremila oggetti sequestrati ai “Baracconi” x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.