Tre milioni di articoli non sicuri - privi di etichettatura conforme e, in alcuni casi, contraffatti - sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando provinciale di Napoli nell'ambito di un piano straordinario di controlli che ha riguardato l'intera provincia di Napoli. Al termine delle verifiche 62 persone sono state segnalate alla Camera di Commercio per la violazioni del Codice del Consumo mentre per altre 48 è scattata la denuncia alle competenti Autorità Giudiziarie, a vario titolo, per i reati di contraffazione, frode in commercio e ricettazione. Tra i prodotti sequestrati, figurano giocattoli, peluche, calze della Befana, decorazioni, addobbi e lucine natalizie, abbigliamento e articoli in pelle, nonché magliette con loghi di squadre di calcio, prodotti per la cura della persona. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Labubu, maglie di squadre di calcio, addobbi natalizi: sequestrati a Napoli tre milioni di prodotti contraffatti

