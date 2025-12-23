Laboratorio di marchi ' tarocchi' | affari per 350mila euro sequestrati 82mila vestiti

La Guardia di Finanza, su disposizione della Procura, ha scoperto un laboratorio clandestino di abbigliamento a Castiglione delle Stiviere, nel Basso Garda. L’indagine ha portato al sequestro di circa 82.000 capi di abbigliamento e al sequestro di un giro d’affari stimato in 350.000 euro, legato alla produzione e distribuzione di marchi falsificati.

