Protezione, idratazione e delicatezza.e regole d’oro per labbra impeccabili anche a basse temperature. Con l’arrivo dei mesi invernali, molte persone notano un evidente peggioramento della salute delle labbra. Freddo, vento e riscaldamento degli ambienti interni contribuiscono infatti a secchezza e desquamazione e, nei casi più severi, alla comparsa di vere e proprie fissurazioni dolorose. « Le labbra hanno una barriera cutanea naturalmente più fragile rispetto al resto del viso », spiega la dottoressa dermatologa Ines Mordente. « Per questo motivo risentono in modo particolare degli sbalzi termici e della riduzione dell’umidità, andando incontro non solo a un disagio estetico, ma anche a possibili infiammazioni e infezioni ». 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Labbra screpolate in inverno? I consigli della dottoressa Ines Mordente per prevenirle e curarle

Leggi anche: Ines di Amelie, capsule autunno-inverno: eleganza fluida e audace ispirata a Ines de la Cruz

Leggi anche: Non sempre i rimedi home made sono adatti per la pelle. La dermatologa Ines Mordente spiega pro e contro

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Labbra screpolate: come proteggerle davvero quando le temperature calano - In inverno le labbra irritate o screpolate sono un problema molto comune, sapere come intervenire è il modo migliore per evitare fastidi e ... msn.com