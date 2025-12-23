Labbra screpolate in inverno? I consigli della dottoressa Ines Mordente per prevenirle e curarle
Protezione, idratazione e delicatezza.e regole d’oro per labbra impeccabili anche a basse temperature. Con l’arrivo dei mesi invernali, molte persone notano un evidente peggioramento della salute delle labbra. Freddo, vento e riscaldamento degli ambienti interni contribuiscono infatti a secchezza e desquamazione e, nei casi più severi, alla comparsa di vere e proprie fissurazioni dolorose. « Le labbra hanno una barriera cutanea naturalmente più fragile rispetto al resto del viso », spiega la dottoressa dermatologa Ines Mordente. « Per questo motivo risentono in modo particolare degli sbalzi termici e della riduzione dell’umidità, andando incontro non solo a un disagio estetico, ma anche a possibili infiammazioni e infezioni ». 🔗 Leggi su 361magazine.com
Leggi anche: Ines di Amelie, capsule autunno-inverno: eleganza fluida e audace ispirata a Ines de la Cruz
Leggi anche: Non sempre i rimedi home made sono adatti per la pelle. La dermatologa Ines Mordente spiega pro e contro
Labbra screpolate: come proteggerle davvero quando le temperature calano - In inverno le labbra irritate o screpolate sono un problema molto comune, sapere come intervenire è il modo migliore per evitare fastidi e ... msn.com
Il lip balm con acido ialuronico e profumo di cioccolato che mantiene le labbra idratate nelle giornate fredde - E non solo: anche altre proposte perfette per la stagione per eccellenza delle labbra screpolate e secche. cosmopolitan.com
Come preparare le labbra al rossetto (anche se sono screpolate) - Come preparare le labbra al rossetto: 3 step fondamentali per dire addio alle screpolature e ottenere un finish uniforme anche in inverno. msn.com
IDEE REGALO DA REGALARE O REGALARTI Ricco di burri e oli naturali per nutrire e riparare le labbra. L’olio di ricino, di oliva biologico e la vitamina E aiutano la riparazione delle labbra secche e screpolate; il burro di cacao e di karit - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.