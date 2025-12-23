L’Abate di Montevergine dai detenuti di Bellizzi | Abbiate coraggio

Tempo di lettura: 2 minuti Una visita ai detenuti del carcere di Bellizzi, nel territorio di Avellino, nel segno del Natale e della prossimità. È quanto ha fatto Riccardo Luca Guariglia, Abate di Montevergine, che davanti alla casa circondariale ha rilasciato alcune dichiarazioni incentrate sul tema della rinascita spirituale, del perdono e della responsabilità condivisa. «Il messaggio nasce proprio dal Natale – ha affermato – da questa festa che ci invita a stare più vicini alle persone, soprattutto a quelle che vivono uno stato di necessità, che hanno bisogno di una parola, di una presenza, persino di una carezza». 🔗 Leggi su Anteprima24.it

