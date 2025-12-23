L’Aato 4 conferma la fiducia a Carolini

L’assemblea dei soci dell’Aato 4 ha confermato la fiducia nel sindaco di Francavilla d’Ete, Nicola Carolini, che sarà presidente per il terzo mandato consecutivo. Si tratta di un risultato storico per l’Ente, segnando una continuità nella guida e nella gestione. La decisione riflette la stabilità e la fiducia riposta nella leadership di Carolini, che da anni si impegna per lo sviluppo e il miglioramento dei servizi associativi.

L’assemblea dei soci dell’Aato 4 rielegge come presidente per il terzo mandato consecutivo il sindaco di Francavilla d’Ete Nicola Carolini, è la prima volta che accade nella storia dell’Ente. Si è svolta lo scorso 18 dicembre l’assemblea dei soci a cui hanno partecipato il presidente della Provincia di Fermo Michele Ortenzi, oltre a 20 sindaci sui 27 aventi diritto e appartenenti appunto all’Aato 4. "Sono felice ed estremamente onorato di questa conferma – commenta Nicola Carolini – in primo luogo per l’attestato di stima personale nei miei confronti da parte dei colleghi sindaci. A rendere la cosa più significativa il fatto che è la prima volta che succede che la stessa persona ricopra il ruolo di presidente per tre mandati consecutivi, e soprattutto che sia il sindaco di un piccolo Comune a svolgere questa funzione, quando ci sono città sicura,mente più grandi e importanti che fanno parte dell’Ente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

