La vita da corriere a Natale | Fino a 170 fermate al giorno decide tutto l’algoritmo

A Natale, la vita dei corrieri è scandita dagli algoritmi che determinano i percorsi e i tempi di consegna. Un driver di 42 anni di Civitanova descrive come ogni giorno debba affrontare fino a 170 fermate, con ritmi imposti dalla tecnologia. Questa realtà evidenzia l’impatto della logistica automatizzata e le sfide quotidiane di chi lavora nel settore durante le festività.

Macerata, 23 dicembre 2025 – Vita da corriere, prima di Natale. “Sono gli algoritmi a dettare i tempi e i percorsi di consegna, gestendo ogni minuto del turno e spingendo a ritmi serrati”, racconta un driver di 42 anni che lavora per una ditta di Civitanova. “Il picco inizia dalla prima settimana del Black Friday, quindi dal 20 novembre circa fino a fine dicembre – prosegue –. In questo periodo arriviamo a fare anche 170 fermate al giorno, per circa 200 pacchi (viene considerato lo stop, ad esempio una fermata può corrispondere a tre consegne in un condominio) in un raggio di 30 chilometri. Per un giro di 150-200 chilometri al giorno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

