La visita ai tesori della cattedrale
Scopri i principali tesori della Cattedrale di Santo Stefano e del Museo dell’Opera del Duomo durante una visita guidata sabato alle 15 con Prato Cultura. Un’occasione per ammirare le opere d’arte e i dettagli storici di questo importante complesso, approfondendo la conoscenza del patrimonio culturale locale in modo semplice e informativo.
Visita ai capolavori del Duomo, tra la Cattedrale di Santo Stefano e il Museo dell’Opera del Duomo sabato alle 15 con Prato Cultura. La visita guidata si articola in due momenti: il percorso in Cattedrale, con particolare attenzione agli affreschi delle cappelle del transetto, e il percorso museale, dove sono conservati alcuni dei capolavori originali del complesso, tra cui il celebre pulpito di Donatello, importanti tavole dipinte come quelle di Filippo Lippi e Botticelli e la Capsella della Sacra Cintola, prezioso reliquiario utilizzato tra il 1446 e il 1633. Costo 15 euro comprensivo del biglietto d’ingresso al museo; prenotazione obbligatoria: info@pratocultura. 🔗 Leggi su Lanazione.it
