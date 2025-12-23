La Vis va E l’entusiasmo sale alle stelle Bizzo | Che libidine vincere a San Benedetto

La vittoria della Vis a San Benedetto conferma l’entusiasmo e la passione che circondano questa squadra. Seguire la Vis significa sostenere un club che merita rispetto, guidato da un allenatore competente e dedicato. La dedizione e il talento dei giocatori sono il cuore di questa stagione, rendendo ogni risultato motivo di orgoglio per i tifosi e per tutta la comunità.

"Chi ama la Vis la deve sempre seguire. Questa squadra merita tantissimo, abbiamo un grande allenatore. Sono sicuro che ci porterà in alto. I tifosi devono capire l'importanza di questo momento e fare la tessera". Parola di Roberto Bizzocchi, imprenditore ed ex presidente vissino, nonché fondatore degli Ultras Vis Boys. Lui, tifoso biancorosso da oltre sessant'anni, era uno di quei quattordici pesaresi presenti in trasferta a San Benedetto. Il successo nel derby ha reso magico il suo sabato sera: "È stata una gioia enorme. Eravamo in pochi ma abbiamo goduto di una partita bellissima. Alla fine facevamo più casino noi che le migliaia di tifosi della Samb.

