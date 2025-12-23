La Virtus non conosce stanchezza | Pajola trascina i bianconeri Brescia al tappeto

La Virtus Bologna ha ottenuto una vittoria importante contro Germani Brescia, con il punteggio di 86-76. La squadra ha dimostrato carattere, solidità difensiva e equilibrio mentale, confermando un percorso di crescita continua. Pajola ha guidato i suoi, contribuendo alla tenuta complessiva della formazione. Un risultato che sottolinea la determinazione dei bianconeri nel proseguire il loro cammino stagionale.

Una vittoria di carattere, nervi saldi e difesa. La Virtus Olidata Bologna supera l'ostacolo Germani Brescia per 86-76, confermando una crescita costante nel gioco e nella tenuta mentale. Nonostante il fitto calendario, la squadra di Coach Ivanovic risponde presente, trascinata da un Alessandro. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

La Virtus corre: batte Cantù e si tiene il primo posto. Ma si ferma Pajola - Sarebbe tutto perfetto, in casa Virtus, se non ci fossero le condizioni di Alessandro Pajola. ilrestodelcarlino.it

Edwards travolgente, Pajola è ovunque: una grande Virtus sbrana il Panathinaikos - La sconfitta contro Cremona è un lontano ricordo, e al massimo è servita ad aumentare la fame dei ragazzi di Ivanovic, che dopo Real Madrid e Monaco ... gazzetta.it

Eurolega, torna la Virtus delle notti magiche grazie a Pajola. Ma ora c’è Sassari in campionato - La metamorfosi in due atti, nell’unità di tempo di una settantina d’ore, contiene i misteri del gioco, ... bologna.repubblica.it

