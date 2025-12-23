La violenza è scritta nel dna del centro sociale torinese Siamo quasi alla lotta armata

Le immagini della recente guerriglia nel centro sociale torinese evidenziano una tensione crescente. Francesco Saluzzo, ex procuratore generale di Torino, sottolinea come la violenza sia radicata in questo contesto e si avvicini a una contrapposizione armata con le forze dell’ordine. Conoscitore approfondito dell’antagonismo locale, Saluzzo evidenzia la gravità della situazione e il rischio di escalation nel movimento No Tav e nelle frange più radicali di Askatasuna.

Vedendo le immagini della guerriglia di due giorni fa non ha dubbi Francesco Saluzzo, ex procuratore generale di Torino, profondo conoscitore, nelle aule giudiziarie, dell'antagonismo torinese, delle frange violente del movimento No Tav, dello stesso Askatasuna: «Siamo ai limiti della contrapposizione armata con le forze dell'ordine». Era scontata quella reazione a seguito dello sgombero? «Askatasuna ha sempre avuto come cifra quella della prova muscolare nei confronti delle istituzioni, è il suo Dna. Non sono minimamente sorpreso, hanno messo in campo tutto il loro potenziale aggressivo e violento».

