La Vigilia a teatro con Sganapino | i burattini di Massimiliano Venturi
I Teatri del Delta presentano il cartellone natalizio, pensato in particolare per ragazzi e famiglie. Tra le proposte, lo spettacolo in programma mercoledì 24 dicembre a Mandriole, dove i burattini di Massimiliano Venturi porteranno in scena "Sganapino apprendista contadino".
La vigilia di Natale a Mandriole con Sgranapino, l’apprendista contadino - 30, ingresso gratuito), al Circolo ARCI (Carrarone Matteucci 31) di Mandriole, I Burattini di Massimiliano Venturi portano in scena Sganapino apprendista contadino. ravennawebtv.it
I Burattini di Massimiliano Venturi – Sganapino apprendista contadino - In maniera leggera e farsesca il pubblico sarà proiettato nel mondo della civiltà contadina, per coglierne interessanti spunti di riflessione sotto il profilo culturale e sociale. ravennaedintorni.it
I Burattini di Massimiliano Venturi – Natale in casa burattini - Fagiolino e Sganapino e le altre maschere della tradizione sono al centro di questo atto unico con sketch brevi e dinamici attinti dal repertorio tradizionale ... ravennaedintorni.it
