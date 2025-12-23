La via dell’oro di Jack London

La via dell’oro di Jack London ci invita a riflettere sulle reali conseguenze del cosiddetto “boom dell’oro” negli Stati Uniti. Questo fenomeno, spesso raccontato come un’opportunità di ricchezza, cela anche aspetti più complessi legati alle sfide sociali e ambientali. Attraverso la narrazione di London, si esplorano le tensioni e le ricadute di un’epoca di crescente avidità e scoperta.

L’espressione “boom dell’oro”, che ultimamente ci siamo abituati a sentire, ha implicazioni molto diverse, più profonde, per gli Stati Uniti. E le ha avute per l’autore di classici come Il richiamo della foresta. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

